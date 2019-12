Frykter det kan skje alvorlige ulykker

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: – Sett i lys av ulykka i Verdal nylig, som viste med all tydelighet at sikring av barna i bussen har stor betydning, er det i mitt hode uforståelig at skolebarn i Overhalla har lov å stå på bussen til og fra skolen, sier Trond Adolfsen på Skogmo.