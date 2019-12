Fullt brukbart mikrofonutstyr må kastes

NAMDALSAVISA

GRONG: – Vi har kjent til regelendringa ei stund, men har vel for så vidt ikke lagt inn investering av nytt utstyr i budsjettet. Heldigvis har Gauken såpass robust økonomi, opparbeidet gjennom mangeårig dugnadsinnsats og forestillinger, at vi skal greie det, sier mangeårig lydansvarlig i spellaget, Per Morten Grong.