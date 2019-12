Når rockestjerna skal slappe av drar han til ei vindskeiv koie i Namdalen

NAMDALSAVISA

OSLO: For snart ni år siden fikk rockebandet Oslo Ess sitt store gjennombrudd med debutplata «Uleste bøker og utgåtte sko». Låta «Alt jeg trenger» ble en av landets store landeplager i 2011.

Siden den gang har bandet gitt ut en rekke suksessrike plater og singler, og de har turnert land og strand. Fredag spiller de i Kulturhuset i Namsos, denne gangen med et akustisk format.

– Før Oslo Ess spilte halvparten av bandet i et countryband som spilte en slags ku-punk, eller låvecountry om du vil. Vi er fryktelig glade i americana og det akustiske formatet, og det er en sjanger som har vært med oss, sier bandet vokalist og gitarist Åsmund Lande.

Etter Oslo Ess ble spurt om å spille et akustisk sett på Øyafestivalen, ble dette formatet populært blant publikum. Derfor mange akustiske konserter fram til 2013.

– Nå hadde vi ikke gjort det siden den gangen, og tenkte at vi måtte presentere de nye versjonene av sangene fra platene vi har gitt ut etterpå. Vi kjører en halvvegs nedstrippa versjon, og det ligger ikke så langt unna en vanlig konsert med oss, sier Lande.

210 konserter på ett år

Det er kanskje ikke helt dagligdags at rockeband drar på kulturhusturne, men Oslo Ess er ikke fremmed for å prøve nye ting. Som da de var på finlandsturne for noen år tilbake.

– Vi har vært på turne i Europa tidligere, og var blant annet ei uke i Finland. Det var fine konsertsteder og god promo i forkant, men det ble ingen lokale oppvarmingsband. Og det skal mye til for å trekke mer enn 10–15 stykker for et ukjent band i de finske skoger på en tirsdag, ler Lande.

2012 ble på mange måter et spesielt år for bandet, som til sammen holdt 210 konserter i Norge.

– Og i tillegg skrev og spilte vi inn plate, humrer Lande.

Selv om de har vært aktive på konsertfronten i alle år, er det fortsatt nye steder å oppdage.

– Vi var nylig på Notodden og Dokka for første gang, så det dukker stadig opp nye steder. I tillegg har vi mange trofaste fans, så det fungerer veldig bra, sier Lande.

Hele bandet lever i dag av musikken, og i tillegg til Oslo Ess er medlemmene opptatt med andre musikkprosjekter ved siden av.

– Det er ingen av oss som har hatt en sikker tilværelse noen gang. Ingen faste ansettelser, bare strøjobber innimellom. Det har vært et liv fra hånd til munn for å kunne drive på med hobbyen vår. Vi har bodd i noen høl av noen leiligheter, men vi har bare holdt på og en dag så vi at det gikk, sier Lande.

Ferieparadiset i Namdalen

Innimellom den hektiske bandhverdagen må også rockere ha hvile. For Åsmund Lande er den beste formen for restitusjon å dra til hytta. Nærmere bestemt ei vindskeiv koie i Røyrvik.

– Oldefar fikk kjøpt en eiendom oppi der på 40-tallet, som en fyr hadde fått i medgift og laget seg en husmannsplass på, forteller Lande.

Etter hvert var det bestefaren hans som fikk den gamle gården og de drøyt 4.000 målene med eiendom.

– Han slet litt i perioder, og stedet ble redninga hans. Det ble den store kjærligheten i livet hans, sier Lande.

Selv om koia ligger idyllisk til, er det ikke snakk om noen luksustilværelse når dagene tilbringes der.

– Det er ett hus mellom Tunnsjøen og Limingen, og det er hytta vår. Den ligger utrolig utilgjengelig til. Det er litt som et «Farmen»-sted, bare veldig mye mindre flott, sier Lande og fortsetter:

– Det er en bitte liten koie, og den er i så dårlig stand. Den ligger på ei myr og synker mer og mer ned i myra for hvert år. Pipa blåser ned hvert år, og det blåser tvers gjennom huset. Det er alltid fullt av muselort og sånn når vi kommer dit, og noen år har vi funnet spor fra større dyr også. Mår og sånn, sier Lande.

Grunnet vanskelig atkomst får de heller ikke med seg store mengder byggevarer oppover, så derfor blir det litt småfiksing for hver tur. Men for Åsmund er helhetsopplevelsen viktigere enn byggestandarden.

– Det er et eventyrlig sted. Det var også bestefar sitt store høydepunkt å bli med hit. De siste årene bar mamma og pappa ham i en fluktstol, hvor de hadde sagd ned to bjørketrær og tredd inni, sånn at han satt som i en kongestol. Det gjorde de bare for at han skulle få stedet som var hans, sier Lande.

Sangen om Røyrvik

Nå er det stort sett Åsmund og faren som ferierer i Namdalen, og de er mye ut i friluft, hvor jakt og fiske ofte står på menyen.

– Vi var der på småviltjakt nå i september, men det er som regel så mye å styre med at det har vært lite utbytte på jakta, sier Lande.

Plassen har fått en stor plass i hjertet og betyr mye for Lande.

– Jeg har vært der veldig mye i løpet av årene, og da jeg leste «Markens grøde» trilla tårene. For plassen vår er litt som Sellanraa, og jeg kjente meg sånn igjen, sier han.

Når Oslo Ess kommer til Namsos denne uka, blir selvfølgelig signaturlåta «Alt jeg trenger» spilt. Og når Lande synger strofen «...der hvor asfalten aldri når», har den en spesiell betydning.

– Jeg tenker alltid på plassen vår i Røyrvik når jeg spiller den låta, sier han, og lover at publikum i Namsos skal få føle på kjærligheten når bandet spiller fredag kveld.

– Hvis det kommer litt folk skal vi gjøre alt for å lage litt god stemning. Vi gleder oss.