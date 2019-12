– Uten Arve hadde kulturlivet i Leka vært adskillig fattigere

NAMDALSAVISA

LEKA: – Du har et langt liv i kulturens tjeneste i kommunen vår. Du er også et samfunnsengasjert menneske i ordet beste forstand. Fire ganger har Lekas befolkning gjenvalgt deg som ordfører, noe som forteller om stor tillit i befolkningen vår, begynte ordfører Elisabeth Helmersen, før hun påpekte at mottakelsen var god da eldrerådet for ei tid tilbake lanserte forslaget om prismottakeren.