Har stått på 24/7 for ungdommen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Tildelinga av den aller siste kulturprisen i gamle Namsos kommune foregikk under kommunens årlige julemiddag etter det siste kommunestyremøte, og det var ordfører Arnhild Holstad som overrakte utmerkelsen til den tidligere ungdomskonsulenten i Namsos. Ja, for Tor Moltu gikk over i pensjonistenes rekker 1. april i fjor. Det til tross kom han rett fra kulturskolejobben til julemiddagen. På kulturskolen har han nemlig et engasjement som gitarlærer for ungdom i alderen åtte til 14 år.