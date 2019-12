Vogntog sperret veg

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Like etter klokken 08.00 torsdag morgen meldte politiet i Trøndelag at et vogntog sto slik at det sperret fylkesveg 7104 i Nærøy. Vegen var derfor stengt.

Blokkeringa skal være mellom Horven og Røed, ikke langt fra Blåvatnet.

– En politipatrulje har rykket ut til vogntoget , meldte politiet.

Vegtrafikksentralen i Midt-Norge opplyste at vogntoget er utenlandsregistrert, og at vegen var stengt på grunn av at vogntoget slet i bakkene.

Anbefalt omkjøring er via fylkesveg 770, skrev vegvesenet.

– Patruljen fra oss ankom stedet kl. 08.30. Da hadde vogntoget kommet seg på rett kjøl og kjørt videre, forteller avsnittsleder for politiet i Ytre Namdal, Fritjof Pedersen som ikke kjenner til om det var spesielt glatt på stedet.