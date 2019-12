Bruvoll langt bak i prologen

NAMDALSAVISA

VUOKATTI: I helga er det duket for Skandinavisk Cup i det finske tettstedet Voukati og fredag står sprint på programmet. I morgentimene har sprint-prologen gått av stabelen, og hvor de 30 beste løperne går videre til finalene senere på dagen.

Ole Jørgen Bruvoll fra Lierne havnet et stykke ned på resultatlistene. 24-åringen var i mål med dagens 77. beste tid og gikk den 1,5 kilometer lange løypa nesten 20 sekunder saktere enn prolog-vinner Martin Nyenget.

Den suverene nordmannen var godt over to og et halv sekund raskere enn andremann Gjøran Tefre. Prologens tredje beste tid var det Eirik Mysen som vartet opp med.

Pål Trøan Aune fra Steinkjer deltok også i sprinten, men også han måtte se seg utslått i prologen. 27-åringen som representerer Steinkjer Skiklubb havnet på en 55. plass - nesten 15 sekunder bak Nyenget.