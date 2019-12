Fører lettere skadet etter elgpåkjørsel

NAMDALSAVISA

HØYLANDET: Like etter klokken 07.00 fredag rykket politiet ut til en elgpåkjørsel på fylkesveg 17. Påkjørselen skjedde i nærheten av Grungstadvatnet på Høylandet, like nord for Vassbotna.

- Fører av bilen fremstår lettere skadd, opplyser politiet.

Nødetatene var på veg til stedet like etter at meldingen om påkjørselen kom.

Like før klokken halv åtte melder politiet at bilen også har truffet et tre:

- Brannvesenet er fremme på stedet. Bilen er ute av veien og det er god fremkommelighet på stedet. I tillegg til å ha truffet en elg har bilen også truffet et tre. Bilfører fremstår uskadet, skriver politiet.