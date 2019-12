Hedret for lang og tro tjeneste

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Kjære jubilanter; til dere som har jobbet i Namsos kommune i henholdsvis 30 og 40 år. Det er en stor glede og ære å få lov til å takke dere på vegne av Namsos kommune. Dere er kompetanse. Dere er trygghet, erfaring og stabilitet. Dere er verdifulle for deres kollegaer og for våre innbyggere, sa personalsjef Anne Kristin Melgård, under utdelinga på samfunnshuset i Namsos torsdag kveld.