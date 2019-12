Ingebjørg Solli til minne

NAMDALSAVISA

Mandag vart en lang dag da jeg fikk vite at du Ingebjørg var død. Alt omkring meg vart så stort, tida stoppa liksom opp og jeg var tilbake i tid. Var i Brakka, for der var du, var så smått og godt der, Såg for meg hele huset, rom for rom der vi lekte omkring Du var bestandig så fin, og den store fine hårsløyfa du hadde var reine kunstverket, Og da vi satt i «Nerstu» og bladde i motebladene hos Jenny og Emman og drømte oss bort, hva som var de fineste kjolen osv., Det dukker så mange minner hele tiden.