Marerittdøgn for Stenseth i Davos: – Det er noe dritt

Ane Appelkvist Stenseth fra Grong leverte en kruttsterk fjerdeplass under sesongåpningen i finske Ruka for to uker siden, og hadde et håp om å kunne kjempe om en pallplass under verdenscupsprinten i Davos lørdag. Men 24-åringen endte på en skuffende 35. plass i prologen.