Kolvereid tapte på hjemmebane

KOLVEREID: Kolvereid åpnet kampen bra og tok en tidlig tomålsledelse over Ørland da lagene møttes til dyst søndag. Dessverre for hjemmepublikumet skulle ledelsen være av den kortvarige sorten, og da lagene gikk inn til pause hadde Ørland en tremålsledelse over Kolvereid, på stillinga 14-11.

Ørland fortsatte presset etter pausen, og halvveis ut i omgangen hadde gjestene fått en ledelse på fem mål. Etter en skikkelig sluttspurt fra Ørland endte kampen på stillinga 29-21. Dermed kunne bortelaget juble for seier og poengfangst på bortebane.

Etter søndagens oppgjør ligger Kolvereids håndballherrer på en sjuendeplass i tredjedivisjon. På sju kamper har laget bare sanket fire poeng, fordelt på to seiere og fem tap.

