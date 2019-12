Krüger suveren i Davos – Westgård langt ned på resultatlista  

NAMDALSAVISA

DAVOS: Søndagen ble en norsk jubeldag i sveitsiske Davos. Therese Johaug åpnet Norges seierskonto da hun gikk inn til en overlegen seier i kvinnenes tikilometer i fri teknikk tidligere på dagen. Hun gikk over 30 sekunder raskere enn Heidi Weng, som tok andreplassen.

I herrenes femtenkilometer senere på dagen var Simen Hegstad Krüger suveren. Nordmannen overbeviste stort da han vant rennet nestet 20 sekunder foran russiske Sergej Ustjugov. Tredjeplassen gikk til Dario Cologna.

Thomas Hjalmar Westgård deltok også i verdenscuprennet, men trolig ble det ingen jubeldag for langrennsløperen. Lekværingen havnet langt ned på resultatlistene, og i mål var Westgård over tre minutter bak seirende Krüger. Det holdt til en 70.-plass for 24-åringen.

Totalt 84 løpere fullførte løpet.