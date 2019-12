Swingende julekonsert i Kuben

NAMDALSAVISA

Namdal storband med gjester Konsert

«Christmas in Grong»

Anmeldt av: Øivind Rånes

Med: Namdals storband med gjester

Sted: Kuben, Grong

Publikum: 300 + (fullt)

Varighet: 1 time og 30 minutter.

Det hevdes at rocken er en avlegger av jazzen og bluesmusikken. Men etter å ha hørt Namdal storbands tolkning av «Joy to the world» lurer jeg på om ikke både engelske salmeforfattere og tyske komponister fra den sene barokken må få litt kred. For maken til framføring er det lenge siden mine ører har hørt. Hvem som egentlig har skrevet musikken debatteres fortsatt, men at det er inspirert av Händel er ikke å til stikke under stol.

Det ble en julekonsert av det minneverdige slaget da Namdal storband med gjester blåste jula inn i kulturhuset Kuben søndag kveld.

Valget av sanger, dyktige solister og et storband i lekent humør, gjorde opplevelsen til noe mer enn bare en blåsekonsert.

Storbandsjangeren med sitt utspring i jazzen hadde sin absolutte storhetstid fra omkring 1930–1960. Og mye av repertoaret til julekonserten var hentet fra USA og fra de svingende 1930-åra, de noe mindre lystige 1940-åra og fra tiåret hvor rocken gjorde sitt inntog i svart-hvitt på tv og kino.

Det åpnet med en julemedley, før bandet senket skuldrene og lekte seg gjennom hele rekka fra «Jingle bell rock» til «Rockin around the christmas tree», sistnevnte med innlagte heftige soloer på gitar, trombone og saksofon.

Kveldens største publikumsfrieri, som påkalte tilløp til jubel fra salen, sto Jostein Busch for da han på basstrombone lekte seg gjennom «Bjelleklang – Jingle bells».

Ingen storbandkonsert uten sangsolister for å skape den rette julestemninga.

Maria Fiskum har en fantastisk flott stemme som passer godt til storband, aller mest imponerte hun kanskje da hun tolket «A merry little christmas» med en innlevelse Judy Garland verdig.

Grethe Jørum-Wahls lekne «Santa baby» fikk fram smilet og hennes duett på «Baby, its cold outside» med Gylve Fiskum ble akkurat så leken som det var lov å håpe på.

Finalen og tittelen på salmen/låta kan stå som oppsummering av konserten: Dette var «Joy to the world» signert Namdal storband. Nå kan «Santa Claus come to town»