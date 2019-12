To biler havnet utfor vegen ved Kvatningmyra mandag

– Plutselig, helt ut av det blå, fikk jeg skrens på bilen

Med få timers mellomrom havnet to biler i utfor vegen på fylkesveg 17 ved Kvatninga i Overhalla. Mye tyder på at begge sjåførene ble offer for isete og sporet vegbane.