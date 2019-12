Kraftverksbygging til 250 mill. i Indre Namdal:

Namdal Bruk har solgt konsesjonene og leier ut fallrettighetene

Startskuddet har gått for bygging av to nye kraftverk på eiendommen til Namdal Bruk AS. Kraftverkene til en samlet kostnad av 250 mill bygges i Grønndalselva og Fjerdingselva.