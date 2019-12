Utforkjøring på Kvatningmyra – kvinne til sykehus

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: – En bil har mistet kontrollen, krysset motgående felt, sklidD 10-15 meter ut i terrenget, forteller politiets innsatsleder Sten Svarliaunet til NA.

Det var mandag formiddag at nødetatene rykket ut til Kvatningmyra etter melding om ei utforkjøring på fylkesveg 17.

– Det er snakk om en bil som har havnet et godt stykke utom vegen, forteller Geir Ove Fossli på 110-sentralen.

– Det er glatt på vegen. En mulig årsak er at det er veldig dype spor på vegen. Iskanten er et problem, sier politioverbetjent Sten Svarliaunet.

Politiet har kontaktet entreprenør.

– Vi har anbefalt at vegskrapa blir sendt ut for å høvle ned stålkanten. For det er utfordrende og skummelt, sier Svarliaunet.

Politiet i Trøndelag opplyser at en person er kjørt til Sykehuset Namsos for videre behandling.

– Det er en kvinne som satt i bilen. Hun var bevisst, men skadeomfang er uvisst, sier Svarliaunet.

– Hvilke skader har bilen?

– Bilen har noe skader. Men sjåføren har fått tid på å bremse farta, sier han.

Det oppsto lang kø etter utforkjøringa.