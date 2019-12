Dobbel boksignering i Namsos

NAMDALSAVISA

Førstkommende lørdag blir det flere forfatterbesøk på Ark i Namsos. På formiddagen kommer Marvin Wiseth og Bjarne Håkon Hanssen på boksignering. De ga i høst ut sin andre bok sammen, «Trønderen – Unik, sær og lækker», som var en oppfølger til den populære «Trønderen – en gave til menneskeheten» som de ga ut for et drøyt år siden.

Etter at Wiseth og Hanssen har gjort unna sin signering, er det klart for overhallingen Egil Aslak Aursand Hagerup, som er aktuell med boka «I tilfelle dommedag – Enkel beredskap for vanlige folk». Også denne har gjort det bra på salgslistene, og kom nettopp i sitt andre opplag.