Sporet og isete vegbane setter sjåfører og vedlikeholdsmannskap på prøve

Liv Toril slapp med skrekken etter utforkjøring. Nå blir isen høvlet ned på problemvegene.

Da bilen lå i grøfta skjønte Liv Toril Olsen at hun slapp med skrekken. Nå blir flere namdalske veger gått over med høvel for å hindre flere uhell.