Trondheims-Ørn skifter til Rosenborg

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: Rosenborg har tidligere i høst uttalt at klubben hadde som mål å ha et kvinnelag på øverste nivå i norsk fotball på plass før kommende sesong. Mandag kveld var det et styremøte i RBK, der styret stemte ja til at Trondheims-Ørn skifter navn til Rosenborg.