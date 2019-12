Åsne kom med en sjekk til den nye musikkbua

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi hadde fagdager i Regnskapshuset SMN tidligere i høst, og jeg trukket som en av ti hjerteambassadører til å gi bort en gave på vegne av firmaet til et lokalt formål, forteller Ramfjord.

Hun behøvde ikke tenke seg lenge om. Musikkbua som snart er i drift var noe hun virkelig hadde lyst til å støtte.

– Jeg synes dette er flott initiativ. Musikk har betydd mye for meg personlig, og jeg var til stede under veldedighetskonserten i kirka i november. Det at barn, unge og voksne snart kan få låne instrumenter og oppleve gleden av å lage musikk uten at det koster noe som helst er bare helt fantastisk, sier hun.

Det var brødrene Ken og Rolf Arne Skjærvik som tidligere i år kom opp med ideen, og de er veldig glad for at initiativet deres blir satt pris på.

– På vegne av Musikkbua er vi veldig takknemlige for gaven fra Åsne og regnskapshuset. Det koster litt å bygge opp et slikt utstyrsbibliotek, så dette er et veldig kjærkomment bidrag, sier Rolf Arne Skjærvik.

– Vi håper at ved siden av å låne ut instrumenter, kan dette også bli et møtested og en sosial arena hvor folk kan komme og spille i lag, lære av hverandre og ha det bra sammen, sier Ken Skjærvik.

Daglig leder Sissel Thorsen sier at offisiell åpning av Musikkbua blir på nyåret.

– Vi har noen videre planer også, men det er litt tidlig å fortelle om dem ennå. Det får bli en overraskelse i 2020, sier hun.

PS: Har du et godt instrument som ingen spiller på lenger, så kan det få nytt liv i Musikkbua. De tar gjerne imot brukbare instrumenter til utstyrsbiblioteket.