Vogntog traff bergvegg i Flatanger - tilstand alvorlig for sjåfør

NAMDALSAVISA

FLATANGER: Nødetatene rykket ut etter melding om vogntog som har kjørt i fjellveggen ved Beingårdsvannet mellom Lauvsnes og Jøssund i Flatanger på fylkesveg 491 klokka 15.00 onsdag.

Ifølge politiet skal det være snakk om alvorlig personskade.

Sea King er rekvirert og ankom stedet ved 16-tida.

Politiet melder at det har vært en singelulykke med vogntog. Det er få skader på vogntoget.

– Brann og helse er på stedet og har fått ut sjåføren, som får helsehjelp på stedet, ifølge Trøndelag politidistrikt.

Kl 17.15 orienterer politiet om at liten skade på vogntoget kan tyde på at sjåførens alvorlige tilstand kan skyldes medisinske forhold. Tilstanden er fortsatt alvorlig.

Trolig redusert framkommelighet, melder politiet.

Kort tid etter meldte politiet at en brannbil under utrykning til trafikkulykka, er påkjørt av en personbil.

– En personbil skal ha stanset for brannbil i utrykning og ble selv påkjørt av en annen personbil, og ble dyttet inn i brannbilen. Fører av de to personbilene sjekkes av helse, opplyser politiet klokka 15.31. 45 minutter senere meldes om at personene er undersøkt av legevakta og det er ingen personskader.

Det meldes om svært glatte veger i området.

Politiet henstiller til at kjøreatferden tilpasses kjøreforholdene.