Viderefører kjær juletradisjon i Namsos kirke

NAMSOS: Hvert år i over 50 år har det vært korsang i Namsos kirke under julegudstjenesten på julaften. I år blir intet unntak. For nok en gang samles Julejentekoret og Namsos sangforening for å gi den gode julefølelsen.

– Vi synger to sanger – «Ei lita stove i Nazareth» og «Julemotett». Det har vi gjort helt siden denne tradisjonen ble startet med Namsos jentekor som ble dirigert av Knut Misvær, forteller Hilde Skilhagen Bruun, som selv har vært med i koret siden hun var 11 år gammel.

Det bruker å bli full kirke på julaften, og koret beskriver stemninga som mektig.

– Det blir så mektig at du nesten blir for rørt til å synge, sier Skilhagen Bruun.

Koret har hatt Arnulf Evensen som dirigent de siste 20 årene, og de akter å fortsette tradisjonen etter at han nå har gitt seg.

– Det blir ikke jul uten. Det er helt spesielt med full kirke med mye følelser. Så dette er en tradisjon vi vil fortsette med, sier Skilhagen Bruun.

Også soknepresten er glad for bidraget til den høytidelige julegudstjenesten.

– Det er veldig trivelig og beriker gudstjenesten. Lokale tradisjoner setter sitt preg på gudstjenesten og mange kommer nettopp på grunn av dette. Så jeg er takknemlig og setter stor pris på at de gjør dette, sier sokneprest Mark Akali.

Koret ønsker også at flere blir med, og for dem som kunne tenkt seg å være med, er det bare å møte opp til den første og eneste øvings som foregår i Namsos kirke på kvelden 22. desember.

– Vi har med to tiåringer i år og blir 40-50 sangere til sammen. Men vi ønsker å få med enda flere, så det er bare å møte opp på øving om du vil bli med, sier Grete Rasmussen.