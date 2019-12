Vil hjelpe alle gravide namdalinger

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Jeg synes det var veldig nyttig, for eksempel fikk vi vite en del om hvor viktig det er med kommunikasjon for hindre at bagateller blir et problem – partneren er jo ikke tankeleser. Og ikke minst at det er helt normalt å bli litt sur og krangle litt uten at det er noe galt med forholdet, smiler Kjersti Færøvik Toresen (25).

Flest førstegangsfødende

I januar skal hun og Mads Due Melbye Hansen (24) bli foreldre for første gang. Som en del av forberedelsene har de benyttet seg av de foreldreforberedende kursene de har fått tilbud om gjennom helsestasjonen og helsesykepleier i Namsos. Et av dem var et kurs for å lære mer om konflikter som kan oppstå i et parforhold og hvordan man kan håndtere dem når livet snus helt opp ned.

– Vi fikk en brosjyre av hun som blir helsesykepleier til barnet vårt og tenkte at dette vil vi prøve, sier Kjersti.

– Hvorfor det?

– For å få så mye informasjon som mulig, slik at vi i det minste kan være litt forberedt på det som skal skje rundt 13. januar neste år, smiler hun.

Familievernkontoret i Namsos startet kurset som et pilotprosjekt i 2016, siden da har mer enn 60 par vært med. Nå er det blitt et permanent tilbud som ikke bare tilbys gravide i Namsos, men alle i hele Namdalen, samt Osen og Bindal.

– Planen er å tilby kurs seks ganger i året, sier leder ved familievernkontoret, Karen Hatland Hasselvold.

– Er det omfattende?

– Selve kurset eller samtalen om du vil, tar bare en time, og det er lagt opp slik at vi gir informasjon og svarer på spørsmål. Her skal ingen føle at de må snakke ut eller fortelle om personlige opplevelser, sier hun.

– Hvem går på kurs?

– Vi har flest førstegangsforeldre, men kurset er et tilbud til alle som skal bli foreldre om det er for første eller tredje gang, sier Hasselvold.

Mange er nok tilbøyelige til å sette likhetstegn mellom familievernkontor, samlivsbrudd, og megling.

Hasselvold sier at når et par kommer på et slikt kurs håper familievernkontoret at det også kan senke terskelen til å ta kontakt ved senere anledninger om det skulle bli et behov.

– En av våre oppgaver er å gi råd og veileding før det kommer til et brudd. De fleste vil ha hjelp når det er hjelp å få, men de kjenner kanskje ikke godt nok til hvilke tilbud som finnes. Det er også en del av det vi snakker om på kurset, sier Hasselvold

Alle møter utfordringer

– Alle par møter utfordringer, det er hvordan vi takler dem som betyr noe, sier familieterapeut Gerd Grong ved familievernkontoret i Namsos.

Hun sier at erfaring viser at overgangen fra å være et par til å bli foreldre kan bli en utfordring for parforholdet. Og nevner også i den sammenhengen at i så mange som sju av ti parforhold som ender med et samlivsbrudd er det barn under skolepliktig alder.

Tanken bak kurset er forebygging. Ideen som ligger til grunn for tilbudet er å gi tidlig informasjon og sette i gang noen tankeprosesser som gjør at de nye foreldrene blir tryggere, vet litt mer om hva som skjer under en graviditet og hvorfor det skjer.

Faren for samlivsbrudd øker det første året med det første barnet.

En tredel av alle samliv ender med brudd.

Et av tre par kommer nærmere hverandre når de får barn.

– Ved å gi parene noen verktøy og gjøre dem oppmerksomme på hva som kan skape konflikter, og hvordan man kan unngå at små problemer vokser seg store og uoverkommelige, kan vi bidra til at foreldrene er bedre forberedt når barnet kommer, og ikke minst forberedt på dagene, månedene og årene etter at man har fått barn. sier hun

Noen tankevekkere

– Har dere snakket noe om, eller brukt noe av, det dere lærte på kurset i ettertid?

– En ting vi snakket om allerede i bilen på veg hjem var det som ble sagt omkring spørsmålet «Hva gjør du som gjør meg glad». Altså de små hverdagslige tingene som du ikke alltid setter ord på, men som gleder partneren. Så for meg var noe av det viktige med kurset å bli oppmerksom på de små tingene, og hva som kan gi glede og hva som kan bli et problem, sier Mads.

– Hadde du tenkt på hva det innebar å bli pappa, da Kjersti ble gravid?

– Jeg var helt grønn, og det kjennes fortsatt litt surrealistisk, ler han.

– Men nå er du forberedt på å bli pappa om en måneds tid?

– Langt ifra, men det har gått opp for meg at jeg faktisk skal bli det, og jeg gleder meg veldig, smiler Mads.

Måten familievernkontoret møter nye foreldrepar på i Namsos har nå blitt modell for mange andre kommuner rundt om i Trøndelag og landet for øvrig.