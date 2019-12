Økonomisk tannpine reddet av bufferen

NAMDALSAVISA

Når tannlegeregninga vokser seg større enn størst, midt i den tida på året hvor andre utgifter eskalerer, er det greit å ha opparbeidet seg en buffer.

Først denne tannpina. Som liten sto jeg med stoppeklokke før jeg la meg, hver kveld. Tennene skulle pusses i to og et halvt minutt. Verken mer eller mindre. Pussinga var jeg nøye med – og det ga resultater. For mens mange av klassekameratene gruet seg til hvert tannlegebesøk, gikk jeg som regel ut døra med et smil om munnen. Jeg har kun ett hull på samvittigheten – og i mars runder jeg 50 år.

So far, so good. Men utover høsten fikk jeg mer og mer vondt i nettopp den ene tanna hvor jeg en gang på 80-tallet fikk påvist hull. Flere konsultasjoner, utprøvinger og ei skikkelig rotfylling senere, er smertene borte – og det samme er i overkant av 8.500 kroner fra kontoen.

8.500 kroner! For problemer med ei tann. Da tenker jeg med gru på gamle klassekompiser, som fort kunne påberope seg både ti og 20 hull opp gjennom ungdomstida. Håper de slipper å rotfylle alle…

Heldigvis har jeg fulgt bankenes råd og skaffet meg en buffer. For den som ikke vet hva det er – dere unge, for eksempel (for i skolen skal du jo ikke lære om privatøkonomi, men diktanalyse, likninger og sånne vesentlige ting) så skal jeg forsøke å gi ei forklaring. Og sende med noen gode tips på vegen.

Ifølge Store norske leksikon er buffer noe som demper et sammenstøt. Overført til økonomiens verden betyr det at du skal opparbeide et vern som demper en dramatisk hendelse eller problem. Tannpine, for eksempel. Har du en buffer på bankkontoen, har du penger som kan brukes i et nødstilfelle.

Hvordan skaffe en buffer? Ved å bruke hodet. Når du har lyst på noe (klær, godis, mobil, osv...), spør deg alltid: Har jeg bruk for det? Er svaret nei, så lar du være. Jo flere ganger du greier å si nei, jo større er sjansen for at din private formue vokser – uke for uke, måned for måned, år for år. Små summer kan fort bli store, og til slutt har du en buffer som alltid står der – uberørt, som et vern mot uforutsette utgifter.

For er det én ting jeg har lært gjennom et langt liv, så er det at slike ting kommer. Garantert. Mobilen glipper ut av hendene, dundrer i gulvet og slår sprekker. Sykkelen blir stjålet. Bilen må repareres. Eller tennene trenger overhaling.

Jula driver utgiftene i været. Vi skal spise og drikke godt, kjøpe gaver og pynte oss. Heldigvis går jeg høytida i møte med et smil og uten økonomisk hodepine, takket være tannlegen – og bufferen i sparebanken.