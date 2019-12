– Jeg har jo alltid vært glad i ho Kari

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Vinterdagen er kald og litt grå når vi svinger opp foran det hvite huset i Sørsivegen 190. I døra blir vi møtt av Reidar Finnanger. 75-åringen ser uforskammet sprek ut – litt som en gammel rocker, med grått halvlangt hår, knallrød t-skorte og falmede jeans. Han er brunbarket i fjeset, har et imøtekommende smil og et fast håndtrykk. Kanskje var det smilet og de snille øynene ungjenta Kari Wiik falt for den gangen da de møttes i 1968?