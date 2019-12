De som lager en bedre jul

NAMDALSAVISA

Torsdag rant det mange gledestårer i Namsos og omegn. En julenisse dukket opp på trappa til noen som ikke ventet et sånt besøk. Han hadde med mat, gaver eller gavekort som familien trengte for å få en litt bedre jul. Dette er ikke et eventyr. Det er en utrolig fin førjulstradisjon her i Namsos.