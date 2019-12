Ferdigsminka på Mosesfjellet

NAMDALSAVISA

Det skjedde i de dager ved bassengkanten på et luksuriøst krypinn i det egyptiske feriestedet Sharm el Sheik, at tanken bare kom seilende. Var dette meninga med livet?

Svaret var ja hvis sola skulle bearbeide en bleik vinterkropp. Tankerekka ble brutt av en kjær kjenning. Borte ved baren landet hun så elegant og vippet med stjerten som bare hun kan. Her overvintrer linerla til det er dags for å lette igjen.

Svaret var nei om en ville kjenne på et historisk sus. Eksempelvis gå i fotsporene til Moses. Foran hver jul siden 2011 henter jeg fram minnene fra pilegrimsturen opp til Gabal Musa, Mosesfjellet, som er en del av de blendende fjellrekkene i Sinai.

Der fikk jeg min religiøse opplevelse uten at jeg ble frelst.

Inntullet i tepper som luktet kamel, satt vi på toppen og ventet på at stjernehimmelen skulle slå sprekker. Vi visste ikke hva som kom. Først ei smal stripe av lys før fjellene rundt skinte som gull ettersom sol- lyset brettet seg ut.

Alt gikk så fort, men det føltes som en hadde stått der hele livet.

Et japansk kor sang og i bakgrunnen kom det toner fra ei panfløyte. Rundt meg var det folk som utførte bønner. Var vi statister i en film? Nei, dette var ekte.

Det fortelles at Moses var en voksen mann på 80 år da Herren overleverte ham de ti budene rundt 2.285 meter over havet. Moses var neppe ferdigsminket ved denne begivenheten. Det var derimot ei sprek «signora» jeg hjalp de siste trinnene opp mot toppen. Den skjønne italienske dama på 85 måtte oppleve «stedet hvor det skjedde» før det ikke ble flere soloppganger for hennes del.

Vi beveget oss til Katarinaklosteret, som ligger ved foten av fjellet. Klosteret er det eldste i kristendommen og det minste bispesetet i verden. Hva mer finnes der? Jo, blant annet en moske. Respekten for hverandres liv og tro preger det dagligdagse livet.

Moses er en sentral skikkelse for de kristne, jødene, og ikke minst for muslimene. Moses eller Kalim allah, som han er omtalt som, er profeten som er nevnt flest ganger i Koranen.

Skal tro om de var klar over det de nordmennene som brente Koranen på åpen gate? Neppe. Hva er de egentlig er klar over? Det er synd på dem, så redde som de må være.

De elegante kattene møtte oss ved klosteret. Med sløve blikk fulgte de oss, voktet de porten?

Nei, vokterne av de historiske skattene til kristendommen gjennom århundrer har vært og er beduinene. Stammefolket som bekjenner seg til islam og som lever som sine forfedre i ørkenlandskapet. Stort sett da. For jeg konstaterte at de skrev SMS’er på nyere mobiler enn min, og det var ikke så rart. De tjente godt på pilegrimsferdene til Mosesfjellet. Blant annet solgte de en kamelrygg om stigninga ble for røff. Det var populært og dyrt.

For tiden er det stille på Mosesfjellet. De siste årene har Egypt slitt med uroligheter og terroranslag. Utenriksdepartementet fraråder oss reiser til Sinai. Nå er det ekstremister som råder grunnen, dessverre.

Det er vel slik at i jula at barnetroen er på det sterkeste. Vi føler på forventningene, gleden, og savnet. Desto eldre man blir, desto flere er det å savne.

I høytida er det noen som kjenner på at alt ikke er som det skal være. Beundringsverdig er det noen som bidrar til at dem som har minst, får kjenne på varmen jula kan gi oss. Unnskyld Märtha; det er disse som er de ekte englene.

Troende eller ikke, er en personlig sak – og hvorfor ikke la det være med det? Mens vi venter på jula og linerlas tilbakekomst kan vi se etter den;

En stjerne skinner i natt!