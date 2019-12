Saugestad på 25.-plass da Jansrud sikret sesongens første pallplass

NAMDALSAVISA

VAL GARDENA: Tåka lå tykk som «graut» i alpinbakken i italienske Val Gardena da fredagens Super-G-renn skulle gå av stabelen.

Rennstart skulle egentlig være klokka 11.50, men på grunn av værforholdene måtte arrangøren vente nesten en time før de første løperne fikk sette utfor.

I en periode var det midlertidig fine forhold i bakken. De første 20 kjørerne fikk klarsignal til å sette utfor i verdenscuprennet og blant disse kjørte Kjetil Jansrud inn til en sterk andreplass – kun 0,005 sekunder bak ledenes Vincent Kriechmayr fra Østerrike.

Men ikke lenge etter ble rennet på nytt utsatt, og like før klokka 14.30 bestemte juryen seg for å avlyse.

Men nesten med det samme kom kontrabeskjeden: Rennledelsen ønsket å gjøre et nytt forsøk til på å gjennomføre rennet, og klokka 14.15 – nesten to og en halv time etter at første startende satte utfor – kjørte løper nummer 21 i mål.

Etterhvert ble forholdene bedre, og ikke lenge etter fikk også startnummer 48, Stian Saugestad, grønt lys til å kjøre ned bakken. Grong-alpinisten kjørte inn til en 25.-plass på tiden 1:15.99 – 1.17 sekunder bak seirende Kriechmayr.

Saugestad ble derimot sistemann som fikk sette utfor bakken. Etter hans løp tok tåka for tredje gang overhånd, men denne gangen var de 30 løperne som kreves for å få godkjent et offisielt resultat i mål, og juryen valgte å avslutte rennet.

Kjetil Jansruds andreplass er hans første pallplass denne sesongen.