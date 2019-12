Se julekortet fra NA!

Vårt julekort i år er en takk til alle våre lesere, som bidrar hver dag til at vi skal bli litt bedre. Enten ved å gi oss ris eller ros, stille krav og forventninger til oss, gi oss tips eller sender bilder fra det som skjer i Namdalen, enten det er smått eller stort, morsomt eller alvorlig. Gjennom året får vi tusenvis av bilder fra våre lesere på #naklikk. Hver uke kårer vi et vinnerbilde. Med alle vinnerbildene fra det siste året ønsker vi dere ei riktig god jul og et godt nytt år!