Kjærkommen julegave fra regjeringa til småkraftnæringa

Sier nei til grunnrenteskatt

Tidligere i høst anbefalte et regjeringsoppnevnt utvalg at småkraftverk skulle betale grunnrenteskatt. Ei skattelegging som ville satt en stopper for alle planlagte kraftverk, og gitt store problemer for de som allerede er i gang. Men nå stopper regjeringa forslaget.