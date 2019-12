Avverget brann i bolighus ved Korsen

NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: Politiet tvitret om hendelsen klokka 11.30 lørdag formiddag.

På det tidspunktet var allerede brannvesenet om ambulanse på stedet. Operatør Morten Brøndbo ved 110-sentralen, forteller at brannvesenet fikk avverket brannen.

– Det har vært et branntilløp i Fjellbygdvegen ved Korsen i Namdalseid, og tilløpet ble raskt avverget, sier Brøndbo og beskriver situasjonen som lite dramatisk.

Operasjonsleder Svein Aakervik i Trøndelag politidistrikt forteller at to personer befant seg i huset da det begynte å brenne.

– De som bor i huset slukket mye av brannen selv, før brannvesenet kom og overtok. En mann i 70-åra sjekkes for røykskader av ambulansepersonell etter å ha inhalert røyk, sier Aakervik og legger til at politiet ikke ennå vet årsaken til branntilløpet.

Fem minutter etter at NA snakekt med Aakervik tvitret politiet at mannen er sendt til sykehus for sjekk.