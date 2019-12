Hva har skjedd i natt?

NAMDALSAVISA

VIKNA: – 00.10 kom det inn ei melding om et skadd rådyr i Vikna. Melder hadde ikke kjørt på dyret, bare kommet over det og sett at det haltet. Dette ble meldt videre til viltnemda. Ellers er det ingenting fra Namdalen i natt, forteller operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Arnt Harald Aaslund.