Trafikkuhell på Spillum – lastebil traff personbil

NAMDALSAVISA

SPILLUM: 08.54 meldte politiet at det har vært et trafikkuhell i ei rundkjøring på Spillum, hvor en lastebil har truffet en personbil og dyttet denne av vegen.

Det ble materielle skader på personbilen, men det skal ikke være snakk om personskade.

– I bilen satt et eldre ektepar. Det er ingen personskader. Politiet er på stedet og hjelper til, forteller operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Arnt Harald Aaslund.

09.42 melder politiet at fører av lastebilen har vedtatt et forenklet forelegg for brudd på vikeplikt.

Vegen er ryddet og åpen.