Ari Behn er død

Forfatter, kunstner og tidligere prinsessegemal Ari Behn tok sitt eget liv 1. juledag.

Det opplyser Geir Håkonsund, hans mangeårige manager, til NTB onsdag kveld.

Ari Behn ble 47 år gammel.

– Det er med stor sorg i hjertet at vi de aller nærmeste pårørende til Ari Behn må meddele at han i dag tok sitt eget liv. Vi ber om respekt for vårt privatliv i tiden som kommer, heter det i en uttalelse fra familien sendt til VG av Geir Håkonsund.

Den 24. mai 2002 giftet Behn seg med prinsesse Märtha Louise i Nidarosdomen i Trondheim. I 2016 tok paret ut skilsmisse.

Behn og Märtha Louise har tre barn sammen.

– Det er med stor sorg Dronningen og jeg har mottatt budskapet om Ari Behns bortgang. Ari var en viktig del av vår familie gjennom mange år, og vi bærer med oss varme, gode minner om ham. Vi er takknemlige for at vi fikk lære ham å kjenne. Vi sørger over at våre barnebarn nå har mistet sin kjære pappa - og har dyp medfølelse med hans foreldre og søsken, som nå har mistet sin kjære sønn og bror. Vi ber om at Aris nærmeste familie får ro i denne vonde tiden, sier Kong Harald i en melding publisert på Kongehusets hjemmesider.

Behn vokste opp i Moss, og som forfatter fikk han sitt litterære gjennombrudd i 1999 med novellesamlingen «Trist som faen». Siden har han blant annet gitt ut flere litterære verk, lagd dokumentarer for fjernsynet og vært skribent for flere tidsskrifter

De siste årene hadde han også suksess som billedkunstner, og i 2018 solgte han ifølge Nettavisen malerier for 5,7 millioner kroner.