Kjære deg som er alene i jula

NAMDALSAVISA

Kanskje er de voksne barna for travle med egne juletradisjoner til å komme heim. Kanskje er ikke religionen din opptatt av jul. Kanskje er det ikke noe for deg å delta i arrangementer som er laget for enslige, fordi du ikke er klar til å være enslig. Ennå.

Kan hende du må jobbe i jula og spise juletallerkenen din på et pauserom i et pusterom mellom sårpleie og akuttsykdom. Eller i kantina på en oljeplattform langt der ute på sjøen, dit familie og venner aldri når.

Er det kanskje du som er på vakt i fall noe alvorlig skjer, slik det også gjør på julaften? Eller står du på et industrikjøkken og lager julemat til alle dem som ellers ikke får den servert?

Kanskje holder du alle julegudstjenestene vi andre går på. Kanskje religionen din ikke feirer jul. Kanskje er det du som melder om bombene som faller over Syria i mørke midnatts tid.

Det kan jo være du er omgitt av nevøer og tanter og søsken, men føler deg alene likevel. Kanskje er du den eneste i stua som ikke har det så bra, ikke er så glad, ikke liker familiefest. Kanskje er du sjuk denne jula og ute av stand til å nyte annet enn at du kom deg fra én dag til en annen. Kanskje tror du puberteten har tatt fra deg evnen til å smile og være glad.

Kanskje er den ene som mangler rundt middagsbordet, den eneste ene som teller. Kanskje er det noen eller noe som ødelegger for at også du skal føle den gleda du tror alle andre føler. Kanskje du saboterer lykka di sjøl når du drikker for mye, grubler for mye, ikke slipper andre inn.

Kanskje har du bare valgt å være alene denne jula. Gratulerer med et modig valg.

Kjære deg som er alene. Vit at det er en forskjell på å være alene og å være ensom. Husk at ensomhet, som alle andre vonde følelser, går over. Ikke la deg lure av julas fortellinger om hvordan den skal være. Vit at ingen av oss har det bra sammen med andre om vi ikke også har lært å ha det bra alene.

Husk at å være alene ikke er det samme som at ingen er glad i deg. Folka dine er der når du kommer heim fra jobb eller når de er ferdige med den andre familien sin og dere samles i hverandres hverdag igjen.

Husk at det fins mer hverdag enn jul. Vit at din arbeidsinnsats gir oss andre mulighet til å ta fri. Vit at vi er takknemlig selv om vi ikke alltid husker på det.

Jula er ingen konkurranse om å møte flest mulig av andres forventninger. Andres familielykke samler ingen minuspoeng på din konto. Julelysa er like vakre selv når det bare er du som ser dem. Julekakene er like gode, ribbesvoren like sprø og moltekremen like søt. Det blå lyset over den myke puddersnøen er like magisk for alle. Stjernene skinner like sterkt for deg som for meg.

Spill ei juleplate for deg selv. Pynt ditt eget tre. Fyll din egen julestrømpe. Nyt akevitten din i fred. La bekymringene ligge til neste år.

Du kan komme heim til jul og likevel bare være deg. Du kan skinne for deg selv uten at noen er til stede. Ingen hovmester trengs for å fylle vinglasset ditt. Ingen nisse har noensinne spurt hvem som har flest venner.

Ingen har bedt deg skamme deg om du spiser all grøten sjøl eller om du heller velger ferdigpizza. Facebook har ingen rapporteringsplikt. Vit at det går an å finne julas fred alene. Med deg selv. Tenk på hva som gjør deg glad og gi deg selv det i gave. La noen andre føre tradisjoner videre.

Kjære deg som er alene i jula. Vit at jeg tenker på deg, der du sitter ute på havet, på pauserommet, ved familiebordet eller i stua di. Jeg feirer litt sammen med deg i kveld.

Og et eller annet sted mellom julemiddag fortært, unger utslitt og trettende julegave utdelt, kommer jeg til å misunne din ensomhet.

Jeg ønsker deg ei god og fredelig jul.