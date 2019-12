Fortviler over dårlig strøing: – Har ikke vært borti at det har vært så ille som i år

Transportselskaper i Ytre Namdal mener det blir strødd for sent og for lite på vegene. – De er ute og måler friksjon og sier at det ikke er glatt nok til å strø. Samtidig står vi nesten ikke på føttene.