I en undersøkelse gjort av Ipsos på oppdrag fra alkovettorganisasjonen Av-og-til, svarer 35 prosent i Trøndelag at de har opplevd berusede voksne i selskap med barn på nyttårsaften.

Totalt 330 personer deltok i undersøkelsen i Trøndelag. Det melder Av-og-Til i en pressemelding fredag.

– Nyttårsaften er unntakstilstand i mange familier. Barna får være oppe lenger og de får med seg mer av festen. Da øker også risikoen for at barn opplever berusede voksne, sier Randi Hagen Eriksrud, som er generalsekretær i Av-og-til.

- Realiteten for flere

Derfor advarer Eriksrud mot å ta for lett på drikking med barn til stede.

– Ingen foreldre ønsker at barna skal starte året med vonde minner fra nyttårsaften i bagasjen. Likevel blir dette realiteten for flere av de som feirer nyttårsaften sammen med berusede voksne, sier hun i pressemeldinga.

Viser manglende bevissthet

Eriksrud mener tallene vitner om en manglende bevissthet om hvordan voksnes alkoholdrikking påvirker barna

– Det vi voksne opplever som god stemning etter noen glass, som at vi ler litt høyere, blir litt varme i kinnene og kan slippe oss litt mer løs, kan oppleves helt annerledes med barneøyne. Barn kan synes det er skremmende og uhyggelig, og det kan gjøre dem utrygge og redde for at det skal skje igjen, sier hun.

– Barn merker at vi har drukket mye tidligere enn vi tror. De vi har spurt sier at de synes 0, 1, eller 2 glass er greit. Da mener jeg at vi voksne skal tenke oss veldig godt om før vi drikker noe mer enn det, sier Eriksrud videre.

330 deltok

I undersøkelsen deltok totalt 2.913 personer på landsbasis. De 330 respondentene i Trøndelag, svarte slik på spørsmålet "Har du noen gang i løpet av de siste tre årene sett berusede voksne sammen med barn på nyttårsaften?":

Ja – 35 prosent

Nei – 65 prosent