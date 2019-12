Den satt, Høylandet

NAMDALSAVISA

HØYLANDET: I veldig mange namdalske bygder er bygderevyen en del av grunnfjellet av lokalprodusert underholdning. Få steder er revyen så til de grader en del av folkesjela som tilfellet er på Høylandet. De to julerevyene i kommunen, julerevyer som spilles henholdsvis på Høylandet tredje juledag og på Øie to dager senere, konkurrerer hvert eneste år om å lage den aller beste revyen. I år har "mettihållingan" skaffet seg en liten fordel siden de dro til med ei utrolig jubileumsforestilling for å feire at ungdomslaget i bygda er hele 120 år. I denne forestillinga har ungdomslaget hentet fra masse gamle stornummer som har vært framført på scenen tidligere år, og kombinert det med noen nye.