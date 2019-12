Utforkjøring på Otterøya

NAMDALSAVISA

OTTERØYA: Det var 01.36 at politiet fikk melding om utforkjøringa som skjedde på Årneskorsen på Otterøya. Det var en person i bilen, som var våken og hadde skader i ansiktet. Fører, ei kvinne i 60-åra blåste til over lovlig verdi, og ble kjørt i ambulanse til sykehuset Namsos for videre sjekk og blodprøvetaking.