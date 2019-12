Dobbel juleglede for gutta på Samma d

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Kompisgjengen fra Namsos møtte Siste Håp i aktivherrenes finale i årets julecup, som gikk av stabelen i Namsoshallen søndag. Det ble en intens kamp, som måtte avgjøres på golden goal etter at det sto 2-2 mellom lagene etter ferdig spilte 2x10 minutter. Her sørget tidligere NIL-spiller og nåværende Ranheim-spiller Ruben Alte for at Samma d endelig fikk sin første seier etter å ha blitt slått ut i finalen flere år tidligere.