Herlig lite selvhøytidelighet

NAMDALSAVISA

HORSFJORD: 4. juledag er det revy på Vonheim i Sør-Horsfjord. Revygjengen i UL Fønix, som består av artister fra flere kommuner, har aldri vært redde for å by på seg selv. Og det var et heller ikke i år. Her var det en konferansier som nettopp er ferdig med sitt aller første oppdrag i lag med B-Gjengen, en rosablogger som ikke hadde like mange konferansieroppdrag i år og og en nasjonal artist som egentlig gjorde det aller best på UKM. Det var et heimebesøk hos en trengende kar uten papir. Og ikke minst var det noen politiske sleivspark til både egne politikere og til politikere i en kommune veldig nært. Og ikke minst et ganske heftig spark opp til de høyeste trinn i politikken.