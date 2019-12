Skal åpne opp nasjonalparkene mer

NAMDALSAVISA

LIERNE: – Mens man tidligere nærmest så for seg et vern som et prinsipp der man satte ei osteklokke over nasjonalparkene for å verne dem, har man nå et prinsipp med vern gjennom bruk, sier nasjonalparkforvalter for Blåfjella/Skjækerfjella, Skjækra og Lierne nasjonalparker, Steinar Bach.