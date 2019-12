NAF krever større fart på ladeutbygginga i 2020

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Regjeringa må kalle inn aktørene som skal sørge for utbygging av ladestasjoner og få ryddet opp i flaskehalsene som nå hindrer utbygging. Antall ladestasjoner henger ikke med på veksten i antall elbiler. Nå begynner det å haste, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF i ei pressemelding.

Det bygges både færre ladestasjoner enn lovet, og mange færre enn det som trengs. Det viser tall som NAF har samlet inn fra ladeoperatørene.

– I 2019 ble det bare bygget litt over halvparten av den ladekapasiteten som trengs, og langt færre hurtigladere enn det selskapene planla for i starten av året. Med rundt 60 .000 nye elbiler i 2019 og mange nye elbiler på vei inn i markedet i 2020 blir det enda flere elbiler per ladepunkt, sier Sødal.

Ladeoperatørene nevner lang saksbehandling i kommunene, vanskelige nettselskaper og høye effekttariffer som grunnen til at de har bygget færre ladere enn de planla for i året som gikk.

– Uansett hvem som har skylda betyr dette ladekø og lengre ventetid for forbrukeren. Nå må regjeringa ta et helhetlig ansvar og kalle inn partene for å rydde opp i rammevilkårene, sier Sødal.

– Regjeringa har et mål om at alt nybilsalg skal være nullutslippsbiler i 2025. En god ladeinfrastruktur er en forutsetning for å nå det politiske målet, derfor har regjeringa et ansvar, fortsetter han.

– Med god ladeinfrastruktur ryddes rekkeviddeangst av vegen, en viktig hindring for mange når de vurderer om de skal kjøpe elbil, sier Sødal.