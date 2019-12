Trafikkulykke ved Breksillan – bil krasjet inn i tre

NAMDALSAVISA

FOSNES: I halv to-tida tirsdag fikk politiet melding om at en bil med to personer i hadde kjørt utfor vegen på fylkesveg 769 ved Breksillan i Fosnes. Etter å ha havnet utfor vegen i en sving skal bilen ha krasjet inn i et tre.

En patrulje er nå på veg til ulykkesstedet, men det skal i følge melder ikke være snakk om at de to i bilen har pådratt seg fysiske skader som følge av ulykka.

– Det er ikke noe som tyder på at det er personskader, sier Ebbe Kimo, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Politiet valgte likevel å rykke ut til ulykkesstedet, siden de ikke får kontakt med de to personene.

– Melder måtte kjøre fra stedet for å få mobilsignal. Så nå får vi ikke kontakt med personene som satt i bilen, sier Kimo.

Det skal være svært glatt på strekninga hvor ulykka skjedde.