Balladebølgen er over – nå skal det nye året rockes inn

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det er femte juledag, og Grannes står på scenen foran et fullpakket lokale heime i Namsos. En på mange måter en passende avslutning på året for det hardtarbeidende bandet.

For 2019 har bydd på stadig flere headlinerjobber og en stor økning i antall publikummere som har kommet på konsertene deres.

– Det er godt å se, for det er jo det vi jobber mot, sier trommeslager Eirik Engan.

På det meste har bandet hatt 71 konserter i løpet av et år. I 2019 endte det på 43. Allerede legges planene for neste år, og målet er å ligge opp mot antallet fra toppåret.

Til tross for at mange titalls konserter innebærer et stort antall timer på landevegen og mye helgejobbing, ser ikke gutta i bandet mørkt på dette.

– Når vi setter oss i bilen er det litt sånn «yes!» – du får den godfølelsen med en gang, sier frontmann Ronny Grannes.

– Det er jo som en seriøs guttetur. Vi er på jobb, men har mye kameratskap og humor, legger han til.

Mange har nok sett rockedokumentarer om band som preges av interne stridigheter. Men i Grannes-leiren er det bare harmoni.

– Vi er enige om alt, så det er lite skurring. Og så har vi blitt gode på å reise. Vi er litt «gammelkailla», så vi har kapteinstoler og komfort i Sprinteren vi reiser med til de aller fleste spillejobbene, sier Engan.

Lei av hamburger

Etter hvert som Grannes har bygget karrieren steg for steg har også måten de blir mottatt på endret seg.

– Vi blir veldig godt tatt imot og arrangørene har blitt veldig profesjonelle. Ting står klart når vi kommer og det er ikke mangel på noe, sier Grannes.

– Arrangørene er flinke til å spørre om ting, og når du er headliner blir du tatt mer seriøst. Det er visse ting som blir viktigere, som å kunne velge selv hva du skal spise – for du blir lei av å spise burger hver dag, sier Engan.

Det er lite stjernenykker over raideren til bandet. Men én spesifikk ting er fast – håndklær på 50x70 cm.

– Da ringer de ofte og sier at de ikke klarer å skaffe akkurat i det målet. Da sier jeg at det er bra, for det viser at de har giddet å raideren, sier Engan.

Droppet Metallica for å se Grannes

Grannes har med tida opparbeidet seg en stadig større og mer dedikert fanskare. Blant dem finnes det også det man trygt kan kalle «superfans».

– Tidligere i høst møtte vi på et par som hadde vært på alle konsertene våre i år foruten én. Det viser at det vi gjør betyr noe, og det gir inspirasjon til å spille, sier Engan.

– Da vi spilte på Stokkøya var det en hel gjeng som hadde droppa Metallica-konsert for å høre oss i stedet, smiler Grannes.

Alt fra selfies og en prat er noe som blir stadig vanligere. Og bandet stiller gladelig opp, selv om det krever en del tid.

– Det er det minste du kan gjøre, så det skulle bare mangle, sier Grannes, som ikke helt klarer å ta innover seg at det finnes så mange som engasjerer seg i bandet.

– Det er fortsatt litt rart, men jeg er veldig stolt over det.

Suksess på heimebane

Bandet spiller på stadig nye steder, og i år var en opptreden for innsatte i Bastøy fengsel blant de nye spillestedene. Men for Engan er det mest spenning knyttet til å spille heime i Namsos.

– Du ønsker å gi så mye, så jeg blir så nervøs. Du kan aldri spille dårligere enn før, sier han.

Martnasfesten i Namsos for rundt 1.600 publikummere ble årets kanskje aller største høydepunkt. Men ikke langt bak kommer jobben som backingband for verdensstjerna Andrew Strong i NTE Arena i november.

– Det var nok noen som lurte på om det enkle bandet Grannes kunne takle dette, sier Engan.

Det viste seg raskt at det ikke ble et problem.

– Vi øvde før han kom og merka undervegs at det begynte å bli ganske energisk. Men da han kom inn sa han bare «More, more, more». Så det var full øs pøs, og vi var inne i ei boble da vi holdt på, sier Engan.

Strong ble så fornøyd at han ga beskjed om at hvis han skulle gjøre flere konserter i Norge var Grannes det eneste bandet han ville spille sammen med.

Bandet er klare på hva suksessfaktoren både for at denne jobben gikk smertefritt og at flere kommer på konsertene deres.

– Det er litt som da vi var med på «The Stream». Når de andre gir seg, fortsetter vi øvinga, sier Engan.

– Vi ønsker å levere kvalitet, og den har økt hele tida, sier Grannes.

Ny musikk på veg

I 2019 ble det bare en ny utgivelse fra bandet, i form av singelen «Dans så tett med mæ no». Ronny Grannes skulle gjerne sett at han hadde flere anledninger til å skrive mer.

– Jeg skulle ønska at det var mer tid til det. Men det er litt hals over hodet med jobb, musikk og familie. Men det er klart at du må skrive musikk for å holde deg aktuell, men jeg har også et behov for å skrive. Den beste sangen er enda ikke skrevet, sier Grannes.

I februar går bandet i studio, og da blir det mer fart enn på balladen de ga ut i år.

– Det er slutt på balladebølgen nå. Vi har artige ting på gang, sier Engan.

Det lover med andre ord bra for et godt nytt Grannes-år.

– Flere lytter til oss digitalt og flere kommer på konsertene. Så pila peker fortsatt oppover, smiler Grannes.