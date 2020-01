Politiet rykket ut til slåsskamp på nyttårsfest

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Klokka halv ett i natt fikk politiet melding om at to personer hadde havnet i slåsskamp på en fest ved en privatadresse på Spillum i Namsos.

Det var to menn i 20-årene som var involvert i hendelsen.

– Vi sendte ut en patrulje, men da de ankom stedet hadde de to stukket av, sier Håvard Høyem, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Det bli ikke opprettet sak i etterkant av hendelsen.

I det samme tidsrommet måtte politiet også rykke ut etter flere meldinger om at mange fulle ungdommer hadde sendt opp fyrverkeri på en adresse i Namsos. Ifølge meldingene hadde ungdommene skutt opp fyrverkeri mot biler og bolighus.

– Patruljen ankom kort tid etter og fikk snakket fornuft til ungdommene, så saken ble løst på stedet, sier Høyem.

Litt senere på natta måtte politiet bistå på et utested i Namsos, hvor en 19 år gammel mann hadde blitt overstadig beruset og oppførte seg ufint.

– Han ble pålagt å forlate sentrum og lystret pålegget fra politiet, sier Høyem.

Klokka 00.45 rykket politi og brannvesen ut etter at det hadde begynt å brenne i et søppelstativ i Namsos.

Brannen ble slukket, og det antas at det var fyrverkeri som hadde begynt å brenne. Det skal være snakk om et hendelig uhell, og det blir derfor ikke opprettet sak på hendelsen.

Oransje farevarsel

Vondt blir til verre første nyttårsdag, for da øker det på med enda mer regn i Namdalen. Det kan komme over 100 mm regn i løpet av døgnet, og det er sendt ut oransje farevarsel for hele distriktet, melder Yr.

Slik lyder advarselen fra meteorologene: Vurder behov for forebyggende tiltak. Følg lokale myndigheters instruksjoner, og råd fra beredskapsmyndigheter. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Vurder om reisen er nødvendig. Sjekk veimeldinger. Tilpass farten og kjør etter forholdene.

Som følge av store nedbørsmengder over en lengre periode er det også sendt ut farevarsel om jordskred.

Det kommer til å bli forholdsvis varmt, med rundt sju grader midt på dagen.

På kysten blir det mye vind, med stiv kuling på formiddagen og kvelden.

Lager matkunst på Britannia

Håkon Solbakk (28) og Torkil Helmersen (24) jobber på ærverdige Britannia Hotel i Trondheim, hvor de gjør førsteklasses råvarer om til matkunst.

Håkon og Torkil gjør førsteklasses råvarer om til matkunst av ypperste klasse i ærverdige Speilsalen Kjøkkensjef Håkon Solbakk (28) og junior soussjef Torkil Helmersen (24) sikter mot stjernene. De gjør førsteklasses råvarer om til matkunst av ypperste klasse.

Les også disse sakene:

«Vi er sterkt preget av Ari Behns død denne julen» Kong Harald kom inn på Ari Behns dødsfall i sin tradisjonelle tale til det norske folk nyttårsaften.

Ane Appelkvist Stenseth er vinner av Estilprisen 2019 «Det er stort å vinne på grunn av gode prestasjoner, men det er nesten større når man får høre at det er på grunn av hvordan man er mot andre» 2019 vil bli stående som Ane Appelkvist Stenseths store gjennombrudds- sesong etter landslagsplass, 14 verdenscuprenn derav to fjerdeplasser på dette nivået. Nå håper hun på å ta flere steg i årene som kommer.