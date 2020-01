– Viser at det er mulig

NAMDALSAVISA

NES: Søndag står 24-åringen på startstreken i 15 kilometer klassisk under andre runde av Skandinavisk Cup på Nes. Her håper han å imponere nok til å bli tatt ut til et verdenscuprenn. I så fall vil første sjanse til å bli tatt ut være til 15-kilometeren i tsjekkiske Nove Mestro om to uker.