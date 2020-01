Bakken ristet, grantrær falt over ende og vegen forsvant. Da fant Geir ut at det var på tide å gå heim.

Geir Brauten var på luftetur med bikkja på Øyesvold da det begynte å riste i bakken under ham. Like etter falt to store grantrær bak ham, mens vannmengder tok med seg et stort glefs av vegen.