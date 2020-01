Røykutvikling på Fyret – ble evakuert fra basseng og garderobe

NAMDALSAVISA

JØA: Trøndelag politidistrikt varslet om utrykninga til flerbrukshallen klokka 19.50 torsdag.

Like etter klokka 20 opplyste brannvakta i Namsos at situasjonen var under kontroll.

Operasjonsleder Bjørn Handegard ved Trøndelag politidistrikt opplyser til NA at det første tipset gikk på at det kom røyk fra ventilasjonsanlegget på stedet.

– Personer som befant seg i bassenget ble evakuert. Det samme gjelder åtte-ti personer som befant seg i garderoben. Det skal ikke befinne seg folk inne i bygget nå, sier han.

Ifølge observasjoner på stedet skal det ha blitt oppdaget svimerke på et gulvbelegg.

– Våre meldinger går ut på at det skal være snakk om etterlatenskaper fra nyttårsaften, sier Handegard.

Ifølge politiets Twitter-konto er det «ufarlige nyttårs-effekter» som skal ha løst ut brannalarmen.

– Situasjonen ser ut til å være under kontroll, så politiet avbryter utrykninga til Jøa. Politiet vil likevel følge opp saken og snakke med personer som kan ha vært involvert, sier politiets operasjonsleder.

Brannvesenet er nå på stedet for å gjøre nødvendige undersøkelser.